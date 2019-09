La cooperativa “Nuova Solidarietà” è una cooperativa a mutualità prevalente ONLUS che opera nella città di San Salvo. Accanto ad altre attività, eroga anche servizi gratuiti come il libero accesso all’utilizzo di computer con collegamenti ad internet, sostiene azioni di volontariato in collaborazione con associazioni e Caritas parrocchiali.



La cooperativa chiede un aiuto concreto destinando il 5 per mille delle tasse che si versano allo Stato a favore della cooperativa Nuova Solidarietà.



Per farlo basta inserire il codice fiscale 01450300692 nell'apposito spazio previsto nella dichiarazione dei redditi.



Nuova Solidarietà ringrazia fin da ora tutti coloro che vorranno rispondere positivamente a questo invito.

Per info

0873342374





Il CDA della Cooperativa Nuova Solidarietà

Mirna Salvatore (presidente)

Elisabetta Zappacosta (consigliere)

Nadia Giorgini (consigliere)