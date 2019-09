Da una decina di giorni sole e caldo invitano chi può ad andare al mare. Viste le temperature che, in alcuni momenti della giornata, superano i 20 gradi, c'è chi ne approfitta per il primo contatto con l'acqua del mare sulle spagge di Vasto Marina e San Salvo Marina. Secondo i meteorologi, sarà bello anche domani e dopodomani.

Ma le previsioni per sabato e domenica non sono buone: le condizioni meteo dovrebbero, infatti, peggiorare a partire da sabato pomeriggio con le prime piogge, mentre per tutta la giornata di domenica sono previsti piogge e temporali alternati a schiarite. Non è ancora tempo di riporre l'ombrello.