Il giovane chitarrista vastese Francesco Valente ieri è stato ospite negli studi di Radio 1 Rai nel programma "Citofonare Cuccarini", condotto dalla celebre showgirl italiana Lorella Cuccarini. Valente, 17 anni, aveva vinto una delle puntate settimanali della rubrica "Mi piace", in cui vengono selezionati giovani talenti nel campo della musica. Lui si era presentato con il suo brano inedito "I think of you", sbaragliando la concorrenza sulla pagina Facebook del programma (clicca qui). Ma le norme della Rai regolano in modo rigido l'accesso negli studi da parte dei minorenni, così il 30 gennaio scorso Francesco aveva dovuto accontentarsi di essere intervistato telefonicamente dalla Cuccarini, ricevendo però la promessa che alla prima occasione sarebbe stato invitato a Roma.

Così ieri è arrivata l'occasione di essere presente nella diretta radiofonica del programma in onda sulle frequenze di Radio 1. Dopo la chiacchierata con Lorella Cuccarini, Francesco Valente si è esibito suonando alla chitarra "Smell like ten spirits", celebre canzone dei Nirvana, da lui riarrangiata con la tecnica del fingerstyle, ricevendo i complimenti della conduttrice e gli applausi dello studio.

La puntata di ieri di "Citofonare Cuccarini" (clicca qui). L'intervento di Francesco Valente è al minuto 12.