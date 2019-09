E' la settimana delle novità per Andrea Iannone. Dopo il nono posto nell'esordio stagionale in MotoGp, nel gran premio del Qatar, il pilota vastese si prepara per la prossima gara, in programma ad Austin, Texas, sul COTA (Circuit of the Americas). Sarà un esordio assoluto per il motomondiale, che così sbarca sul quarto circuito americano, dopo Indianapolis, Daytona e Laguna Seca. Ma prima di raggiungere il Texas, Andrea Iannone è volato a Monterey, per poter scoprire la pista di Laguna Seca, su cui si correrà il 19 luglio prossimo. E' senza dubbio una delle piste più difficili del mondiale, con il celebre cavatappi, una chicane posta in cima ad una collina, con un cambio di pendenza non indifferente. Questo tracciato, introdotto in calendario nel 2005, vede lo svolgersi esclusivamente della classe regina del motomondiale. Quindi, per poter prendervi confidenza, Iannone ha scelto di sfruttare la trasferta oltreoceano per fare qualche giro in sella ad una Ducati Panigale.

Poi, giovedì, sarà ad Austin, per preparsi ad affrontare la seconda prova stagionale, sperando di non dover combattere più con il fastidio all'avambraccio che ne ha condizionato la prestazione all'esordio. Il circuito texano è una novità per il motomondiale e certamente metterà a dura prova i campioni delle due ruote. Lungo 5,513 km., si caratterizza per le sue 20 curve e per il rettilineo principale in salita. Sarà un test impegnativo per tutti, soprattutto per chi, come Iannone, sta cercando di trovare il giusto feeling con la nuova moto.

Per poter assistere alla gara del loro beniamino, il Fan Club Andrea Iannone, allestirà un maxischermo in piazza Pudente, a Vasto. L'appuntamento è per domenica sera, alle 21, davanti a Palazzo d'Avalos.