Allenarsi con un atleta di interesse nazionale può essere molto stimolante e spesso può diventare un grande vantaggio durante le sessioni di allenamento, ma a volte può anche oscurare le tue prestazioni e mettere in secondo piano il tuo impegno e il duro lavoro che ti hanno portato a raggiungere dei risultati di ottimo livello. Questo lo sa bene Fabien Marciano, nuotatore vastese, compagno di squadra e di allenamento di Nicolangelo Di Fabio, fresco di convocazione per gli Europei Juniores di Poznan.

Fabien, classe ’93, ha concluso il suo Campionato Italiano Assoluto con ottimi riscontri cronometrici migliorando i suoi limiti personali e contribuendo anche al punteggio finale della sua squadra Team Lombardia, ma nonostante ciò, nei giorni successivi l’evento, l’attenzione si è giustamente proiettata sull’importante risultato raggiunto da Nicolangelo che lo porterà a vestire la maglia azzurra giovanile la prossima estate.

Ma è bene rendere onore a questo ragazzo, che si allena costantemente con serietà e impegno, ed è bene sottolineare le sue prestazioni registrate nel corso del campionato, che gli hanno permesso di entrare nelle finali B di entrambe le gare individuali a cui ha preso parte (200 MX e 200 SL). In particolare è da mettere in risalto la sua ottima finale B nei 200 MX conclusa in 5ª posizione con il tempo 2’05”04. Mentre nella finale B dei 200 SL non è riuscito a migliorare l’ottimo crono ottenuto in mattinata (1’51”87) concludendo la gare in 5ª posizione con il tempo di 1’52”13.

Inoltre ha partecipato alla formazione B del Team Lombardia nella staffetta 4x200 SL (Di Pippo, Marciano, Ferri, Mottola) nuotando la seconda frazione in 1’52”17 che ha permesso alla sua staffetta di concludere la gara in 7’32”91 e contribuendo così ad un settimo posto che ha consentito al Team Lombardia di ottenere punti preziosi per la classifica finale.

