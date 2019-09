Pronti via subito problemi di falli per la formazione di coach Ialacci con capitan Desiati gravato di tre falli a cui seguirà a ruota Toth che finirà la gara con 5 falli dopo essere stato a lungo in panchina nel terzo quarto.



Partita molto tattica nel palatenda di Loreto Aprutino con le formazioni che si studiano a vicenda e variano spesso difese nel tentativo di trovare l'assetto migliore. Buona partenza per il team di San Salvo al quale si oppone un buon D'angelo che alla fine risulterà il migliore dei suoi con 19 punti supportato da Di Panfilo e Mirrione, rinforzo di prestigio per la squadra allenata da coach Di Stefano.



Gioco spesso interrotto per piccoli infortuni ai giocatori locali con gli Amici che si portano sul più dieci grazie a delle belle giocate di capitan Desiati ed alle conclusioni dalla lunga distanza di Celenza. Il resto della truppa si compatta e con determinazione il team di San Salvo chiude la gara con il contributo di tutta la panca in modo particolare del solito Nanni, nonostante le 3 conclusioni per il Loreto del giovane Bianchi, altro rinforzo proveniente dalla Yale Pescara, sul finire del terzo quarto.



Nell'ultimo quarto gli Amici chiudono la gara con autorità e festeggiano il loro playmaker Gabriele con una bella vittoria come regalo di compleanno.



Sabato 20 Aprile per il campionato di serie D, ci sarà la rivincita contro il Teramo basket, mentre Domenica 21 Aprile ci sarà l'importantissima finale provinciale scoiattoli 3contro3 sprint che si disputerà nella palestra di Via Verdi a San Salvo dalle 9 alle 13 per i nati e le nate nel 2004 e 2005. Seguite i nostri appuntamenti sul sito www.amicidelbasket.it



Tabellino

Loreto Aprutino: Bianchi 8, Di Panfilo 11, Ceneri, Vairo 1, Perfetto, Landini 7, D'angelo 19, Xillo 4, Mirrione 9, All. Di Stefano



Amici del Basket San Salvo: Celenza 25, Toth 16, Tana 10, Desiati 17, Nanni 6, D’Adamo, Greco, Molino, Gabriele, Ludovico ne, Giancrsitofero ne, Koschena ne All. Ialacci



Uscito per 5 falli Toth



Arbitri Marziani Di lello



Parziali: 13-23,14-15, 14-13, 17-23



Finale: 59-74