"Quest'albero sporge pericolosamente verso la strada. Pure l'altro è stato sfoltito, ma da mesi è piegato e sembra in procinto di spezzarsi da un momento all'altro. E' così da mesi. Perché il Comune non interviene a segare entrambi i tronchi, che ormai sono rimasti senza rami?". Protestano i residenti di via Spalato, a Vasto Marina. Le giornate di vento fortissimo tra febbraio e marzo hanno piegato ancor di più le conifere che si trovano nello scosceso giardinetto laterale della scuola dell'infanzia.

"Prima o poi quell'albero cadrà sulle macchine o su qualche persona", fa segno una signora che abita nel palazzo di fronte. "Dobbiamo aspettare che succeda qualcosa di grave per veder tagliare questo tronco secco?".