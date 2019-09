Telecamere mobili e segnalazioni dei cittadini sul portale dedicato al decoro urbano. Così l'amministrazione comunale di San Salvo scende in campo per contrastare i comportamenti incivili ed illegali. La videosorveglianza mobile, in particolare, servirà ad individuare chi non pratica la raccolta differenziata, abbandonando i rifiuti in varie parti del territorio. “Su questo fronte l’amministrazione comunale - spiega l’assessore all’Ambiente Angiolino Chiacchia – è impegnato a individuare coloro che lasciano la spazzatura in maniera indiscriminata la spazzatura ai bordi delle strade. Abbiamo già individuato alcuni responsabile che perseguiremo per quanto ci consente la legge. Siamo al lavoro per mantenere San Salvo pulita e non vogliamo né possiamo fare sconti a nessuno”.

Negli ultimi giorni gli addetti comunali sono impegnati anche nella pulizia degli spazi verdi, in città e alla marina. "Ma occorre la partecipazione di tutti- spiega Chiacchia- anche e soprattutto dei cittadini, che oltre ad aiutarci a mantenerla pulita devono segnalare, anche in forma anonima, chi sporca e non rispetto l’ambiente". Per questo è a disposizione un'apposito portale, raggiungibile dal sito web del Comune (clicca qui), attraverso cui si possono inviare fotografie per segnalare disservizi.

“Sporcare l’ambiente procura danni anche alle casse comunali – conclude Chiacchia – nonché alle tasche dei cittadini che così pagheranno di più la tassa annuale sui rifiuti”. L'amministrazione sta avviando anche una campagna di sensibilizzazione in tal senso, con materiale cartaceo e spot che verranno diffusi sul web e in tv.