Dieci gol complessivi nella sfida tra Sporting Pollutri e Virtus Cupello, ultima giornata della regular season del campionato di serie C2 di calcio a 5. Un match che non aveva nulla da dire dal punto di vista della classifica, con i padroni di casa già qualificati per i palyoff e gli ospiti già salvi. Così i due allenatori, Giovanni Morelli e Giampaolo Porfirio, hanno dato spazio a tutti i giocatori presenti in distinta, in particolare a quelli meno utilizzati durante la stagione.

Al fischio finale il risultato è di 6-4 in favore dello Sporting, che così si prepara per affrontare la prima gara di playoff a Penne. Ad andare in vantaggio per primi erano stati i rossoblu, con una rete del solito bomber Mileno. Il Pollutri reagisce e trova immediatamente il pari. Poi c'è la goleada di Fortunato e compagni, che chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio per 5-1. Nel secondo tempo i giocatori del presidente Meninni provano a rientrare, ma sono costretti a fermarsi sul 6-4.

Lo Sporting va ai playoff per il secondo anno consecutivo, nel tentativo di far valere la qualità della sua rosa e puntare alla promozione in C1. Per la Virtus Cupello, dopo un girone d'andata disastroso, con appena 13 punti in classifica, c'è la soddisfazione di aver conquistato la salvezza con un paio di giornate d'anticipo. Cupellesi che terminano l'annata con l'amara consapevolezza che, con maggiore attenzione in alcune gare, avrebbero potuto tentare l'ingresso nei playoff. Sarà questo l'obiettivo della formazione di mister Porfirio nella prossima stagione.

Lo Sporting scenderà in campo il 27 aprile nella trasferta contro il Città di Penne.