Nonostante la puzza e le proteste dei residenti, "l'acqua che tracima sull'incrocio tra viale Dalmazia, via Del Greco e via Zante non è causata da reflui fognanti, ma dalle abbondanti acque bianche che provengono dal sottopasso ferroviario e l'attigua via Selvotta. Le stesse infatti, non riescono ad essere smaltite attraverso le condutture che, così come realizzate, giungono in via Grecale per sfociare a mare in un fosso naturale". Lo afferma Vincenzo Sputore, rispondendo alle lamentele dei cittadini e alla notizia pubblicata da ZonaLocale.it.

Il problema non nasce in questi giorni. E' annoso.

Secondo Sputore, "i dreni delle campagne stanno sversando quantità ragguardevoli che comunque sono al vaglio degli uffici comunali e della Sasi per mettere riparo all'inconveniente.

Cosa ben diversa sono gli interventi strutturali, di bonifiche e di accertamento che gli uffici, la Sasi, e la Capitaneria di porto stanno continuando per quanto attiene ai reflui neri. Quest'ultimi infatti sono stati e sono elementi della massima attenzione".