Ricoclaun al corso per volontari:

Rosaria Spagnuolo , presidente dell’associazione di volontariato “Ricoclaun Vasto Onlus. Il corso, che avrà gli ultimi incontri il 16 e 22 aprile, è organizzato dall’associazione A.M.A. Frentania di Lanciano, con la collaborazione del Csv di Chieti e del Consorzio Mario Negri Sud, e ha come obiettivo quella di costituire un’occasione di confronto con il mondo del volontariato , con gli operatori dei servizi e con chiunque si trova a dover affrontare i problemi che la strada pone. La finalità è quella di fornire lo spunto per una riflessione nuova, nell’ottica delle nuove problematiche del nostro territorio.

L’associazione di volontariato Ricoclaun Vasto onlus, ha evidenziato nell’ambito del volontariato, la specificità della clown terapia , come modalità speciale per trasformare la degenza in ospedale, in un momento di serenità e divertimento. Da diversi studi scientifici, condotti in America dagli anni ’80 in poi, si è potuto verificare che la risata, il buon umore, aiutano a guarire più velocemente. Si è dimostrato che il pazienti, più distesi e felici, reagiscono meglio alle cure e ai farmaci e l'idea nata dal dr. Patch Adams, è diventata realtà in molti ospedali. L’Associazione di volontariato, Ricoclaun Vasto Onlus, promuove la clownterapia dal 2004 nell’ospedale di Vasto e dal 2010 anche negli ospedali di Lanciano e Vasto.

Quei momenti, in cui i volontari Ricoclaun entrano in ospedale, sono veramente speciali. Il reparto, in un attimo, si trasforma. Le persone ricoverate e i loro familiari, cantano insieme ai clown, si trasformano in “grandi maghi”, rispondono con simpatia alle varie gags e battute proposte. Si crea un clima di divertito stupore, di sorrisi, buonumore e grandi risate.

Certo l’essere o diventare “volontario” dell’associazione Ricoclaun o di qualsiasi associazione di volontariato è qualcosa di atipico, nella nostra società del terzo millennio legata più che mai al profitto e al consumismo. Il volontario infatti non guadagna “denaro” , ricava la gioia di donare il proprio entusiasmo, il proprio impegno e capacità per rendere migliore l’esistenza di chi si trova in difficoltà.

Proprio per questo si è appena concluso, la scorsa settimana, il corso base clown, che ha visto la partecipazione attiva di tantissimi volontari clown del territorio abruzzese e molisano, pronti a cimentarsi, insieme a clown più esperti, nel bellissimo mondo della clown terapia.

In sintesi, per qualsiasi attività che si voglia svolgere, nel campo del volontariato o dei servizi, ma anche nella quotidianità, la chiave di tutto può essere il sorriso.

“…donarlo non costa nulla, ma è un bene prezioso, che non si può comprare, né prestare, né rubare, poiché solo ha valore nell’istante in cui si dona. E se poi incontrerete talora chi l’aspettato sorriso a voi non dona, siate generosi e date il vostro; perchè nessuno ha tanto bisogno di sorriso come colui che ad altri darlo non sa.” (P. Faber )

