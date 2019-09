Si chiude con uno 0-0 nella trasferta di Palmoli il campionato 2012/2013 della Pro Vasto femminile. La squadra del presidente Pierino Tumini, dopo la sconfitta casalinga contor il Giulianova, riesce a portare a casa un punto da un campo ostico. Partita combattuta e con alta intensità agonistica, come capita sempre quando si incontrano vastesi e palmolesi. Ma la formazione biancorossa era attenta a non rimediare cartellini per puntare alla vittoria della Coppa Disciplina ed è riuscita nel suo intento, arrivando prima a pari punti col Pizzoli nella classifica delle squadre più corrette in campo.

La stagione proseguirà ora con la Coppa Abruzzo, in cui le vastesi saranno impegnate per cercare di andare più avanti possibile anche in questa competizione.

Nella fotogallery le immagini della penultima giornata di campionato, con la sfida Pro Vasto-Giulianova.