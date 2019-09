Sono incerte le cause dell'incendio di sterpaglie scoppiato ieri sera nelle campagne di Pollutri. L'allarme è stato lanciato alle 20,30 in via Santissimo Rosario, dove il rogo si stava propagando velocemente. Una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto ha circoscritto e spento le fiamme, facendo ritorno in caserma alle 22,44.

Con l'arrivo dei primi caldi torna a crescere il rischio incendi.