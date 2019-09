Una vittoria fortemente voluta quella del Vasto Marina Juniores che travolge la Flacco Porto Pescara per 4-0, tutte nel primo tempo le reti che portano le firme di Galiè, Stivaletta e Cesario, autore di una doppietta. La gara è stata dominata dagli ospiti che nella prima frazione di gioco hanno colpito 6 legni, tra pali e traverse, più un altro nel secondo tempo. Il risultato non è stato mai in discussione.

Con questo successo i ragazzi allenato da Roberto Antonaci restano a -1 dal Casalincontrada capolista che ha vinto 2-1 in casa contro la Virtus Cupello.

Lunedì prossimo alle ore 15.00 al campo sportivo di Vasto Marina, in quella che sarà l'ultima giornata di campionato, è previsto lo scontro al vertice tra prima contro seconda, all'andata finì 2-0 per il Casalincontrada, ma questa volta la partita sarà diversa, una battaglia decisiva per la vittoria finale del campionato Juniores d'Elite, girone B.

Questa la formazione scesa in campo: Benedetti, D'Aiello, Pili, Stivaletta, Piermattei, D'Alessandro, Serafini, Galiè, Cesario, Travaglini, Riella.