“Ombrina Mare” sarà argomento inserito nell’agenda del prossimo Consiglio comunale che sarà fissato dalla conferenza dei capigruppo in programma per giovedì prossimo alle ore 18.30. Un ordine del giorno sarà portato all’approvazione dell’assemblea per rendere nota la posizione della Città di San Salvo su un tema che coinvolge le municipalità costiere abruzzesi e del vicino Molise.

Comune di San Salvo che dice no a “Ombrina Mare”, ma non lo fa con posizioni ideologiche già definite. In questa parte di mare Adriatico insistono già da tempo le piattaforme petrolifere Rospo Mare 1 e Rospo Mare 2 con prospettive di ulteriore ampliamento. Il Comune di San Salvo dice no in maniera ragionata, ponendo anche come spunto di riflessione un argomento serio come quello dell’approvvigionamento energetico, che è una delle cause dei maggiori costi produttivi per le nostre imprese rispetto a quanto accade in nazioni a noi vicine.

Con grande senso di responsabilità l’assise civica si confronterà per elaborare un documento condiviso da tutti i consiglieri comunali.