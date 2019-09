E' il giorno del debutto del Mr Hater Show, la serie realizzata da Lara Celenza ed Antonio Guidone. Dopo la presentazione che si è svolta il 14 aprile a Roma, oggi vi sarà il lancio di quella che promette di essere la serie web "più crudele del pianeta", sul canale Youtube (clicca qui). Ad idearla e realizzarla sono stat ila regista Lara Celenza e lo sceneggiatore Antonio Guidone, che già in passato hanno realizzato prodotti di qualità.

La presentazione di questa serie web cinicamente testata spiega: "Lo sceneggiatore e interprete Antonio Guidone decide di raccontare un personaggio ai limiti della misantropia, avvalendosi di un linguaggio ricco di citazioni e inusuale per un televenditore, dal quale però attinge l’espressione rapida della parola e l’entusiasmo per la vendita. Attore versatile e poliedrico, dopo aver recitato a teatro, in TV e più di recente al cinema, approda alla serie web con il duplice ruolo di autore/attore che gli ha consentito una maggiore espressione creativa.