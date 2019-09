Si sapeva che sarebbe stata una sfida dura quella di Roccaspinalveti contro una squadra impegnata per la lotta al terzo posto in graduatoria, ma i ragazzi di mister Budano con molte assenze, tra squalifiche ed infortuni, hanno venduto cara la pelle meritando ampiamente il pareggio, che però alla fine non è arrivato.

Partita equilibratissima, nella prima frazione non si vedono tiri in porta rilevanti, ma come spesso accade quest'anno sono i vastesi ad essere beffati e alla prima distrazione difensiva il portiere biancorosso viene trafitto sotto misura dall'attaccante locale. La storia della sfida non cambia, il gioco resta di studio e di possesso palla, ma senza lampi da entrambe le parti, da segnalare al 45' la traversa colpita dall'Incoronata con lo sfortunato Bevilacqua.



Nella ripresa l'Incoronata cerca di reagire allo svantaggio immeritato e con il cuore cerca di tessere la tela, ma la partita non ne risente fino al 90'. Il Roccaspinalveti porta a casa i tre punti senza infamia e senza gloria, per quanto riguarda i vastesi invece certamente una partita che poteva dare buoni frutti per impegno e carattere dimostrato su un terreno ostico, ma il calcio è impietoso.

Ora ci sarà da disputare l'ultima giornata di campionato per la neopromossa Incoronata che vorrà sicuramente chiudere la stagione con onore tra le mura amiche, dove arriva il Torrebruna.

Roccaspinalveti-Incoronata Calcio Vasto 1-0

Incoronata Calcio Vasto: Padoan, Campitelli, Marra, Memmo, Budano, Zucaro, Luongo, Teti, Bevilacqua, Monteferrante, Forgione. A disposizione Galante, D'Angelo, Lizzi, Cinquina, Priolo. Allenatore Budano