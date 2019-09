La colonna di fumo si vedeva anche a chilometri di distanza. Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio nella zona tra la collina di Montevecchio e località Selvotta. Le fiammo sono partite con tutta probabilità dalla parte a valle, a poca distanza dalle aziende che si trovano lungo la statale 16. Il fuoco ha risalito la collina, favorito dalle sterpaglie presenti in abbondanza nei terreni interessati.

Sul posto una pattuglia della polizia municipale, guidata dal comandante Orlandino Carusi, che ha allertato le squadre d'emergenza dopo aver ricevuto l'allarme. I Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto hanno operato raggiungendo le fiamme con il mezzo fuoristrada, vista la natura scoscesa dei terreni interessati. Con loro hanno collaborato anche gli uomini del gruppo comunale di protezione civile, che hanno raggiunto la zona a monte del rogo.

Il lavoro è andato avanti per un paio d'ore, con il mezzo utilizzato dei Vigili del fuoco che ha compiuto diversi viaggi per rifornirsi dall'autobotte ferma prima del ponte ferroviario, di fianco alla concessionaria Iveco. L'assenza di vento ha evitato che le fiamme, estese ad un'ampia porzione di collina, potessero avanzare ulteriormente, causando danni agli alberi di ulivo e alle altre coltivazioni presenti.

Durante la notte scorsa vi era stato un altro rogo nel territorio di Pollutri. Con l'arrivo della bella stagione, come ogni anno, tornano a verificarsi episodi del genere. Anche se in assenza di prove è difficile risalire alla natura dell'incendio, la mano dell'uomo è evidente. Spesso si tratta di incendi di sterpaglie di cui gli agricoltori perdono il controllo. In altri casi sono i piromani ad appiccare il fuoco.