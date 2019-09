Grazie all’affiliazione che lega la scuola calcio Aquilotti San Salvo al Bologna FC 1909 Spa e grazie ai rapporti intrattenuti direttamente dai responsabili del settore giovanile Roberto Rossi e Orazio Piermattei con il Bologna Calcio, nell’ambito del progetto denominato “05-13” Kids, Riccardo Bodani e Lukas Ribinskas, il primo attaccante classe 1998, il secondo portiere classe 1999 della nostra scuola calcio, sono stati convocati per un raduno riservato alla categoria giovanissimi 1998 e giovanissimi 1999 dal Bologna Calcio che si terrà mercoledì 17 aprile 2013 presso il Centro Tecnico “Niccolò Galli” di Casteldebole - Bologna.



Il progetto “05-13 kids” ha creato una rete di scuole calcio in Italia e all’estero che condividono professionalità e metodologia d’insegnamento nel lungo periodo tenendo conto della fase evolutiva del bambino. Nel giro di pochi anni il progetto “05-13 kids” ha portato nel settore giovanile del Bologna calcio più di 90 ragazzi provenienti dalle varie realtà territoriali come l’Asd Aquilotti San Salvo che diviene così fulcro di piccoli campioni.



“Siamo felicissimi per i nostri due ragazzi, Riccardo e Lukas – commenta il Presidente onorario del settore giovanile avv. Guido Colella – siamo sicuri, sapranno fare del loro meglio. D’altra parte, il nostro lavoro consiste proprio nel coltivare talenti, nella vita e nello sport. Siamo certi che tanti altri “ragazzi” potranno esprimere al meglio le loro potenzialità e perché no, magari costruire un futuro da calciatore professionista”.



Soddisfazione anche all’interno dello staff degli Aquilotti San Salvo che vedono realizzato il grande sogno di ogni allenatore: l’esordio e l’affermazione di ragazzi cresciuti all’interno della scuola calcio e questo va a premiare il costante lavoro e impegno profuso in questi anni. A questo punto incrociamo le dita e facciamo un grande “in bocca al lupo” a Riccardo e Lukas!