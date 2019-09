La tappa Vasto-Abruzzese della Carovana Antimafie 2013, prevista per il 19 Aprile organizzata dal Circolo Arci Vasto, sarà in collaborazione con il presidio locale di Libera "R. Livatino" e la Consulta Giovanile di Vasto e sarà così organizzata:

MATTINO (dalle 9.30 alle 13.00): Due o tre laboratori con gli studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale e Geometri (ITCG) "Filippo Palizzi" di Vasto, tutti sui temi più vicini al loro percorso di studi: ecomafie; infiltrazione mafiosa nell'economia; antimafia sociale in Abruzzo.



POMERIGGIO (dalle 16.00 alle 18.00): Workshop sul tema dell'antimafia sociale in Abruzzo ed un approfondimento sulla presenza mafiosa in Regione presso il Centro Informagiovani del Comune di Vasto. Chiaramente tutte le attività verranno adeguate ed arricchite dalle proposte e dai materiali della Carovana stessa e dall'iniziativa dei carovanieri.