Davanti a Montecitorio Mario Codagnone lancia l'allarme: "Abbiamo il problema della Sider Vasto, dove sono rimaste poche settimane di cassa integrazione. La scadenza è a luglio. Poi servirà la cassa integrazione in deroga", dice il segretario provinciale della Fiom Cgil durante la manifestazione nazionale indetta da Cgil, Cisl e Uil per chiedere al Governo di rifinanziare gli ammortizzatori sociali, evitando così che decine di migliaia di lavoratori perdano il posto nel giro di qualche mese.

"Nel Vastese e in tutta la provincia non solo la Sider Vasto, ma anche altre aziende hanno bisogno degli ammortizzatori sociali per dare ossigeno a tante famiglie in difficoltà", spiega Codagnone. "In questo periodo d'incertezza politica bisogna subito tamponare l'emorragia di posti di lavoro. Poi, il futuro Governo dovrà pensare a creare le condizioni di sviluppo".

I leader nazionali - Cgil, Cisl e Uil pronti a mettere in campo nuove iniziative di protesta nel mese di maggio nel caso in cui non dovessero arrivare risposte dal Governo e dal parlamento sui temi del lavoro e, in particolare, sul rifinanziamento della Cassa integrazione in deroga, per la quale mancherebbero 2,7 miliardi di euro.

Lo ha sostenuto la segretaria della Cgil, Susanna Camusso, citando i dati delle regioni sulla cassa integrazione in deroga. Camusso, durante il suo intervento alla manifestazione dei sindacati che si è svolta questa mattina davanti Montecitorio, ha poi dichiarato che "c'è stata una sottovalutazione da parte del Governo della situazione dei lavoratori": "qualcuno sta giocando allo sfascio". Secondo le stime di Camusso, Bonanni, Angeletti e Centrella, il problema riguarda circa 700mila lavoratori, per i quali è necessario trovare per il 2013, in base alle proiezioni elaborate dalle Regioni nei primi mesi dell'anno, una cifra ulteriore tra i 1400 e 1700 milioni di euro.