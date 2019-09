Qui la fogna fa acqua da anni. Acqua puzzolente che si riversa sull'asfalto. In viale Dalmazia, la strada che tagli longitudinalmente Vasto Marina, un problema mai risolto tra gli incroci con via Del Greco e via Paolucci. Dopo le ispezioni sotterranee con robot e telecamera e le riparazioni annunciate, la fogna continua a perdere. E puzza.