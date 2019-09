Qualcuno, vedendo arrivare i vigili, ha spostato l'automobile evitando la multa. Altri, invece, si sono ritrovati il foglio della contravvenzione sotto al tergicristallo. Divieto di sosta e occupazione dei parcheggi per disabili le infrazioni contestate.

Polizia municipale in azione ieri a partire dalla mattinata nel centro di Vasto Marina, in viale Dalmazia, piazza Rodi e all'incrocio tra via Donizetti, via Zara e la discesa che conduce a lungomare Cordella.

Auto in divieto di sosta vuol dire sanzione da 41 euro, che salgono a 84 con decurtazione di due punti dalla patente se la macchina è parcheggiata su uno stallo riservato ai diversamente abili.

Nei giorni scorsi il blitz degli agenti municipali era scattato in via Dante Gabriele Rossetti, nel piazzale antistante il Liceo classico Lucio Valerio Pudente, dove i professori stavano ricevendo i genitori degli studenti per informarli del rendimento scolastico dei figli.