Navigare in mare guardando la montagna. E' uno degli spettacoli della natura offerto dalla costa abruzzese che i partecipanti ala regata "Costa dei Trabocchi", valevole per il campionato d'Abruzzo di vela d'altura hanno potuto ammirare nelle due giornate di gara. Sabato la navigazione da Pescara a Vasto. Ieri il percorso inverso. Ad organizzare il campionato è il Circolo Nautico di Pescara, in collaborazione con le realtà territoriali coinvolte.

A Vasto sono stati il presidente Livio Tosone e i soci del Circolo Nautico ad accogliere gli equipaggi nel porto di Punta Penna, nella parte riservata alle barche a vela e alle imbarcazioni da diporto. Dopo l'arrivo dei partecipanti c'è stata anche l'occasione per trascorrere una serata in compagnia pronti, di buon mattino, al risveglio per preparare le imbarcazioni per la nuova regata. Erano 21 le barche partecipanti alla competizione ed è stato spettacolare vederle schierate nel campo di regata prima della partenza, alla ricerca della migliore linea di navigazione per beneficiare di vento e correnti a favore.

"E' stata una gioia vedere le banchine piene di barche a vela - ha detto Livio Tosone-. Speriamo sia di buon auspicio per la crescita della passione per il mare e per la vela da parte dei vastesi, in particolare dei giovani". Nel mese di maggio torneranno le due giornate dedicate alla conclusione del progetto "Vela a Scuola", con centinaia di bambini che, dopo la formazione in aula, partecipano ad un'escursione alla scoperta delle imbarcazioni a vela.