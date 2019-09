Paradossalmente, le assi migliori sono quelle marce. Perché le altre mancano totalmente, oppure sono spaccate, rotte, sfaldate. Così si presenta la pavimentazione del pontile di Vasto Marina a un mese dall'avvio della stagione balneare.

Ieri, in una domenica tipicamente primaverile, soleggiata e con temperature calde, centinaia di persone di sono spinte sulla passerella protesa sul mare. Hanno fatto lo slalom tra buchi e tavole che si alzano appena ci metti il piede sopra. Oppure si piegano, come quelle che il Comune ha messo tre anni fa. Ma lo spessore del legno è la metà di quello delle assi originarie. Perciò la riparazione non è servita.