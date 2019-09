Sabato 13 aprile si è svolto al palasport di Pesaro Urbino, il 3° Torneo Internazionale di Judo riservato alle classi femminili esordienti, cadette, juniores, seniores.



Per la locale associazione Judo Club San Gabriele diretta dall'insegnante tecnico Aniello Vastola ha conquistato ancora una volta una brillante medaglia d'oro l'atleta Sara Fabrizio nella categoria Kg 78 cadette.



L'atleta ha disputato tre incontri vinti tutti per ippon per accedere alla finale vincendo anche quest'ultimo per ko tecnico prima del limite di tempo.