Un lutto ha colpito il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna: attorno alle 10,15 di oggi è morto suo padre, Alberico Lapenna. Nato nel 1923, aveva 90 anni.

E' il motivo per cui è stato rinviato a data da destinarsi l'atteso vertice politico di maggioranza. L'amministrazione comunale è in bilico.

I socialisti chiedono l'azzeramento della Giunta, la formazione di una nuova squadra di governo della città con due assessori in meno e un cambio di marcia nell'attività amministrativa.

Era in programma per oggi il faccia a faccia tra il primo cittadino e i leader dei partiti della coalizione per cercare una via d'uscita dalla crisi. L'incontro non si farà, è rimandato.

I funerali di Alberico Lapenna verranno celebrati domani, martedì 16 aprile, a Gissi, nella chiesa di San Bernardino.

In un comunicato il Movimento 5 Stelle di Vasto "esprime solidarietà per grave lutto che ha colpito il primo cittadino di Vasto".

A Luciano Lapenna le condoglianze di ZonaLocale.it.