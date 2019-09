Studenti, operatori economici, professionisti e rappresentanti politici hanno partecipato sabato mattina a Vasto al convegno su Sussidiarietà e turismo oggi, organizzato da Studioware di Renato De Ficis in collaborazione con Vasteggiando e ZonaLocale.

Nell'aula magna Maurizio Natale dell'Istituto tecnico commerciale Palizzi, si sono alternati al tavolo dei relatori Vincenzo Bassi, membro della commissione Sussidiarietà della Regione Abruzzo (e moderatore del dibattito di sabato), Antonio Rizzo, dirigente del settore Turismo, Marketing territoriale e Sviluppo rurale della Provincia di Lecce, Rosanna Di Michele, la virtuosa dei fornelli che ha conquistato New York con la cucina vastese e abruzzese, Gaetano Fuiano, preside del Palizzi, Rosanna Di Toro, docente che ha presentato l'iniziativa associativa annessa a Vasteggiando.it, e Sabrina Bocchino, che ha illustrato il portale turistico Vasteggiando.it.

Rizzo ha parlato per un'ora e un quarto del Salento come caso di successo turistico, sostendo l'importanza del marketing e della promozione pubblicitaria, fatta sia tramite i mezzi comunicativi tradizionali che attraverso internet. "Come i supermercati ci mandano a casa mese dopo mese i giornalini con sconti ed offerte, così dobbiamo essere pronti a proporre la nostra offerta turistica".