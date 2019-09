Domenica sul lungomare di Vasto Marina, il coordinamento della Scuola di Formazione Politica – FO&PA, in collaborazione con l’ASD Vastese Calcio 1902, ha organizzato una vendita di biglietti della lotteria della squadra biancorossa, la cui estrazione è in programma il 3 maggio.



Nell’occasione è stato possibile acquistare anche la maglia ufficiale della Vastese 1902. Presenti, oltre ai rappresentanti di FO&PA, il presidente della squadra, Giorgio Di Domenico e il consigliere regionale Antonio Prospero. Tra i tanti che si sono avvicinati anche l'ex presidente della Pro Vasto, Mimmo Crisci, che ha colto l'occasione per salutare i presenti e acquistare qualche tagliando.

I biglietti sono in vendita al prezzo di 2.50 euro e possono essere acquistati nei seguenti punti vendita: Bar Histoniense, Bar Venezia, Bar Naumachia, Edicola Di Lanciano, Edicola Tabaccheria Boreave, Media Forniture e Bar Cascione a Monteodorisio.



Questi i premi in palio: 1° Scooter 50 cc, 2° Crociera per due persone, 3° Bicicletta elettrica, 4° Weekend ad Amsterdam per una persona, 5° Televisore schermo piatto 40", 6° Tablet, 7° Telefonino, 8° Motosega Jonhson Red oltre ad una lunga serie di premi di consolazione.