Procede senza intoppi il cammino della BCC San Gabriele Volley verso la salvezza. Le vastesi allenate da Ettore Marcovecchio hanno conquistato la quarta vittoria consecutiva nel girone dei playout, ponendo 6 punti di distacco tra loro e le prime avversarie. A farne le spese questa volta è il Teramo, battuto nettamente per 3-0 (25-23/25-13/25-23), ma che ha fatto faticare non poco Mariani e compagne per raggiungere l'obiettivo.

Come accaduto molte volte durante la stagione, le vastesi, quando sembrano avere il comando della partita, si lasciano andare ad una serie di errori che finiscono per far rientrare le avversarie. Anche contro il Teramo, nel primo e secondo set, la BCC San Gabriele ha rischiato non poco, riuscendo a chiudere il parziale con le avversarie a 23. A farla da padrona è stata la fase d'attacco, con l'esperta De Marinis e la giovane Gaia Genovesi a tenere a galla la squadra. Qualcosa da rivedere, invece, nella ricezione, troppe volte messa in difficoltà dalle avversarie.

Sabato prossimo la sfida in trasferta a Montesilvano potrebbe rappresentare un altro importante tassello verso la salvezza. Questa sera, alle 19.30, presso la palestra Olimpia del Centro Sportivo San Gabriele, prender il via la prima fase regionale dell'under 16. Si va in campo per il derby tra San Gabriele Vasto e San Paolo Vasto.

La classifica dei playout

12 BCC San Gabriele Vasto

6 Termoli Pallavolo

6 Pallavolo Montesilvano

6 Nuova Scuola Pallavolo Teramo

6 Vestina Volley

0 Torrione Volley L'Aquila