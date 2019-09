Una maglietta bianca con scritto "Ti voglio bene". Così scendono in campo per il riscaldamento giocatori e dirigenti della Casalese Team prima del match del campionato di terza categoria contro il Gulimi. E' il giorno del ricordo di Luigi Muscariello, il loro compagno di squadra tragicamente scomparso in un incidente il giorno di Pasquetta. Al rientro negli spogliatoi per il riconoscimento i calciatori si fermano a salutare i genitori di Luigi, Tonino e Lucia. Sono venuti a ricordare il loro amato figlio insieme ai ragazzi con cui condivideva la grande passione per il calcio. Sugli spalti la sorella insieme a tanti parenti e amici del 39enne vastese.

All'ingresso in campo i ragazzi della Casalese Team portano lo striscione dedicato a Luigi: "Sei dodicesimo uomo in campo. Ti vogliamo bene". Si fermano a centrocampo e i due capitani consegnano dei fiori alla signora Lucia. Poi le due squadre si mettono una vicina all'altra, per osservare un minuto di silenzio in onore di Luigi. Poi, i giocatori lasciano lo striscione vicino alla recinzione del terreno di gioco. Levano le magliette e le lasciano lì a terra, vicino alla foto del loro compagno che non c'è più.

Sugli spalti viene letto un messaggio scritto dal gruppo della Casalese: "Caro Luigi, hai fatto parte del nostro gruppo per purtroppo pochi mesi. Ma con la tua gioia e la tua bontà era come se lo fossi da sempre. Eri il sole della nostra squadra, del nostro gruppo, e lo sarai per sempre. Adesso sarai in Paradiso a fare il tuo solito casino. Qul casino che faceva sorridere tutti. Ti vogliamo bene, te ne vorremo per sempre". I giocatori in campo, con il lutto al braccio, non riescono a trattenere la commozione e le lacrime. A dare il calcio d'inizio sono proprio i genitori di Luigi, tra gli applausi commossi del pubblico. Poi prende il via il match, mentre il cantautore Rolando Garau canta un brano dedicato alla squadra. All'intervallo sono gli amici di Luigi, il gruppo con cui ha condiviso tante esperienze, a leggere una lettera per ricordarlo con affetto. La partita finisce 0-0, ma il risultato sportivo era già passato in secondo piano.