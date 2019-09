E' il 73' quando l'Aragona intona un coro che non si sentiva da tempo: E se ne va, la capolista se ne va. Giuseppe Soria ha appena messo dentro la terza di tre reti, nell'ordine: su rigore, di testa e su punizione, che hanno contribuito a battere la Virtus Ortona, squadra solida, soprattutto in fase difensiva, che prima di questa partita aveva subito lo stesso numero di gol dei biancorossi: 27.

Per l'attaccante vastese, ex dell'Ortona con cui ha giocato nella stagione 1996/97, si tratta del 12° centro in campionato, oltre a lui in gol anche Maurizio Alberico su calcio di rigore procurato nel finale dallo stesso attaccante. Vince l'Acqua&Sapone a Moscufo e la distanza tra le due rivali resta di 6 punti, in attesa dello scontro diretto di domenica prossima a Montesilvano, dove si deciderà un campionato che sembra essere ormai già finito, o almeno poco ci manca. La Vastese è in serie positiva da 10 partite consecutive, con 9 vittorie e 1 pareggio, nulla sembra poterle impedire di centrare l'obiettivo stabilito a inizio stagione: la promozione diretta in Eccellenza.

Da segnalare due graditi ritorni allo stadio Aragona: Carlo Gaeta e Sebastiano, salutato da tutta la squadra e al quale l'ex centrocampista biancorosso ha regalato la sua maglia della stagione 1987/88. Prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare Luigi Muscariello, 39enne vastese recentemente scomparso in seguito ad un incidente stradale.



La partita. Mister Di Santo manda in campo la formazione annunciata alla vigilia con Cialdini in porta, Triglione terzino destro e De Curtis sinistro, con Irmici e Ciarlariello centrali, a centrocampo in mezzo Luongo e Napolitano, Di Vito e Pantalone larghi, in avanti Aquino e Soria, che alla viglia era in dubbio. La partita non inizia bene per i padroni di casa che all'6' si ritrovano sotto di un gol, De Luca scatta sul filo del fuorigioco e supera Cialdini. I biancorossi provano a pareggiare immediatamente con Ciarlariello, ma Forlani para, poi al 19' Aquino viene atterrato in area dal portiere avversario, l'arbitro Casalvieri di Avezzano non ha dubbi e concede un rigore, batte Soria che pareggia i conti.



Al 24' c'è il sorpasso, Di Vito mette in mezzo da calcio d'angolo, sulla palla arriva l'attaccante vastese che colpisce di testa all'indietro e porta in vantaggio i suoi. Al 30' è ancora Soria, oggi inarrestabile, che salta un paio di avversari e si invola verso la porta della Virtus Ortona, ma la sua conclusione viene bloccata da Forlani. Al 39' un tentativo di Aquino finisce sull'esterno della rete, al 41' c'è un'altra buona occasione per Soria che però non coglie l'attimo e spreca, al 44' si vedono gli ospiti con un tiro di Cantoli.

All'inizio del secondo tempo Di Vito ha subito un'occasione per chiudere i conti, ma a tu per tu con l'estremo difensore ospite prova il pallonetto che si perde sopra la traversa. Tre minuti dopo Soria da distanza ravvicinata si fa neutralizzare una conclusione da Forlani, al 55' punizione di Di Vito, oggi con Soria e Ciarlariello tra i migliori in campo, la sfera arriva dalle parti di Forlani che la vede all'ultimo e smanaccia in angolo, sull'azione successiva ci prova Pantalone dalla distanza e la palla lambisce il palo. Al 60' dalla destra da Soria mette in mezzo per Aquino, quasi all'altezza del dischetto del calcio di rigore, ma l'attaccante napoletano non intercetta. Al 71' azione simile con il numero 9 che questa volta colpisce la traversa, ma l'azione era stata interrotta dall'arbitro per un fuorigioco.



Al 73' Soria batte un calcio di punizione da fuori area, lascia partire una parabola imprendibile che si insacca alle spalle di Forlani. A questo punto la partita è definitivamente chiusa, ma c'è ancora tempo per un'altra conclusione di Di Vito che va fuori e per un calcio di rigore assegnato al 91' per un fallo di Lieti, che viene espulso, su Alberico, a calciare è lo stesso attaccante che si è procurato il penalty, che firma il 4-1, per lui è il primo gol stagionale all'Aragona in questo campionato. Una vittoria meritata conquistata senza soffrire quasi mai, da martedì si inizierà a pensare alla trasferta di Montesilvano, primo match point della stagione. In caso di vittoria sarà Eccellenza, altrimenti bisognerà attendere ancora perchè in caso di parità in classifica, indipendentemente dagli scontri diretti, si disputerà lo spareggio. Dopo l'Acqua&Sapone il calendario propone la sfida interna contro la Virtus Cupello, terza in classifica, giovedì 25 aprile alle 16 e la trasferta contro la Val di Sangro il 28, all'ultima di campionato.

Tabellino

Vastese-Virtus Ortona 4-1 (2-1)

Marcatori: 6' De Luca (VO), 20' rig. Soria (Va), 24' Soria (Va), 73' Soria (Va), 91' rig. Alberico (Va)



Vastese: Cialdini, Triglione, De Curtis (92' Di Santo M.), Luongo, Ciarlariello, Irmici, Napolitano, Pantalone, Aquino (87' Alberico), Soria (83' Della Penna), Di Vito. A disposizione Radunanza, Ayoub, La Guardia, Caruso. Allenatore Di Santo



Virtus Ortona: Forlani, Luciani S., Grappasonno (58' Leone), Di Lisio, Di Gregorio, Lieti, Di Benedetto (15' Annecchini, 83' Grossi), Coletti, Luciani A., De Luca, Cantoli. A disposizione Doghieri, D'Alessandro, Paolini, Cassipa. Allenatore Sanguedolce

Arbitro: Casalvieri di Avezzano, assistenti Urbano e Martelli di Lanciano



Ammoniti: Forlani (VO), Coletti (VO)



Espulso al 91' Lieti (VO)





Il risultati della 31° giornata (14° di ritorno). Amatori Passo Cordone-Sambuceto San Paolo 5-1, Caldari-Torrese 0-6, Castiglione Valfino-Virtus Cupello 2-1, Flacco Porto Pescara-Spal Lanciano 1-1, Folgore Sambuceto-Lauretum 2-0, Moscufo-Acqua&Sapone 0-1, Penne-Vis Ripa 0-0, Tre Ville-Val di Sangro 2-0, Vastese-Virtus Ortona 4-1

La classifica. Vastese 69, Acqua&Sapone 63, Virtus Cupello 58, Virtus Ortona 57, Torrese 53, Amatori Passo Cordone 52, Folgore Sambuceto 49, Lauretum e Sambuceto San Paolo 47, Castiglione Valfino 46, Val di Sangro e Vis Ripa 44, Moscufo 43, Penne 38, Tre Ville 28, Flacco Porto Pescara 24, Spal Lanciano 19, Caldari 0

Il prossimo turno. Domenica 21 aprile, ore 16.00. Acqua&Sapone-Vastese, Caldari-Penne, Lauretum-Flacco Porto Pescara, Sambuceto San Paolo-Tre Ville, Spal Lanciano-Virtus Ortona, Torrese-Amatori Passo Cordone, Val di Sangro-Folgore Sambuceto, Virtus Cupello-Moscufo, Vis Ripa-Castiglione Valfino