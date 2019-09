Il sindaco Tiziana Magnacca ha ricevuto sabato mattina a Palazzo di Città Hélèene Brigeot, assessore comunale di Ville de Saint Nicolas de Port, località francese con cui si intrattengono relazioni di amicizia.



In particolare è la parrocchia di San Nicola, all’epoca retta da mons. Pietro Santoro attuale vescovo della diocesi dei Marsi, ad aver attivato un gemellaggio con Saint Nicolas de Port a cui ha fatto seguito una serie di incontri con la partecipazione dell’amministrazione comunale. A San Salvo è intitolata nei pressi della parrocchia una via alla cittadina francese della Lorena.



L’assessore Brigeot con frequenza annuale viene a fare visita a San Salvo e alla comunità parrocchiale di San Nicola non mancando mai di salutare gli amministratori comunali.



“Con affetto e amicizia – ha detto il sindaco Magnacca – rinnovo i saluti a Hélèene Brigeot dandole il benvenuto della nostra comunità con la quale è molto legata. Questa amministrazione creerà le condizioni per continuare nella promozione degli interscambi culturali con le località gemellate”.