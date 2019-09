Terzo pareggio consecutivo in campionato per l’U.S. San Salvo che impatta 2-2 sul terreno della Torrese. La partita si decide tutta nei primi minuti di gioco. Biancazzurri in vantaggio dopo solo un minuto grazie alla rete messa a segno dal bomber Marinelli, tornato in campo dopo oltre un mese di assenza a causa di un infortunio. Passano solo due minuti e i padroni di casa pareggiano con Capretta. Al 18’ la Torrese si porta in vantaggio con Pigliacelli ma, al 25’, è Stango a siglare il definitivo 2-2.

Con il pareggio odierno, e la contemporanea sconfitta del Giulianova contro la Santegidiese, si riaccendono le speranze di disputare i play-off per i ragazzi di Precali che, per conquistare matematicamente gli spareggi, non devono aumentare il ritardo di nove punti dal Giulianova. Domenica al “Bucci”, nell’ultimo match casalingo della stagione, arriva il Casalincontrada.

Nel resto della giornata il Sulmona vince il campionato di Eccellenza e riabbraccia la serie D dopo 18 anni.

Luca Di Sciascio