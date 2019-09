Nicolangelo Di Fabio, giovane nuotatore classe 1996, sarà in vasca negli Europei Juniores che si terranno dal 3 al 7 luglio a Poznan, in Polonia. Ieri, durante la finale B dei 200 stile libero, Di Fabio ha ottenuto il tempo necessario per la qualificazione alla rassegna continentale. Questo era l'obiettivo annunciato alla vigilia dal suo tecnico Domenico D'Adamo e per cui il talento del nuoto vastese ha lavorato duramente in questi mesi di avvicinamento.

Nella gara vinta da Alex Di Giorgio, Nicolangelo Di Fabio ha nuotato i 200 metri in 1'50.56. L'ordine di arrivo nella gara era poco importante (è finito 10°). Quel che contava era ottenere un buon tempo, restando sotto il limite di 1'51-40, e così è stato. Grande la soddisfazione nel Team Lombardia, per cui è tesserato, e per il professor Domenico D'Adamo, tecnico che ne cura gli allenamenti a Vasto.

Dopo un inizio difficoltoso negli assoluti, Nicolangelo Di Fabio ha saputo dare il meglio in quella che è la sua gara. In tarda serata lo abbiamo contattato per farci raccontare le sue emozioni. "Sono felicissimo - ha detto Nicolangelo -. E ora vado a dormire perchè sono davvero stanco". Che dire, un'atleta provetto anche nel momento della festa.

