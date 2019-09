Vince 4-0 a Torino di Sangro il Real Tigre di mister Antonio Liberatore e a due giornate dal termine la Promozione è sempre più vicina. Le reti dei gialloneri sono state messe a segno da Madonna, Ferrazzo, autore di una doppietta e Sputore.

Nel prossimo turno il Real Tigre giocherà di nuovo in trasferta, a Casalbordino, mentre l'ultima partita è in programma in casa contro Trigno Celenza. Il Borrello di Donato Anzivino invece gioca a Casoli, una partita non semplice contro la quarta forza del campionato, e poi l'ultima in casa contro Quadri.