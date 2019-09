E' un ricco bottino quello conquistato dalla nuotatrice vastese Giulia De Ascentis ai Campionati Nazionali assoluti di nuoto. Oltre al titolo nei 200 rana e ad altri ottimi piazzamenti, la De Ascentis ha staccato il biglietto per i Giochi del Mediterraneo, che si terranno a Mersin, in Turchia, dal 20 al 24 giugno e per le Universiadi, dal 6 all11 luglio a Kazan, in Russia.

Nell'ultima giornata di gare, dopo aver conquistato l'accesso alle finali A nei 100 rana e nei 200 misti, ha ottenuto rispettivamente due terzi posti. Nei 200 rana, con il tempo di 1'08.84, dietro a Michela Guzzetti e Lisa Fissneider. Nei 200 misti, con 2'17.00, dietro a Stefania Pirozzi e Carlotta Toni. "Grande la soddisfazione di Giulia - commenta la portavoce Laura Rinaldi - in quanto a prescindere dal fatto che in tutte le gare sostenute è rientrata in finale A, ha ottenuto nelle gare personali un titolo di campionessa nazionale assoluta nei 200 rana, due bronzi appunto nei 100 rana e nei 200 misti e un quarto posto nei 50 rana, ha migliorato tutti i suoi tempi personali, ha conquistato due medaglie d'argento insieme alle compagne di squadra nella 4x200 stile libero e 4x100 mista e ha conseguito un ottimo tempo nella 4x100 stile libero e soprattutto".

Questi risultati, oltre alle qualificazioni per le due prestigiose manifestazioni, Giochi del Mediterraneo e Universiadi, hanno dato evidenza del talento e della qualità del'atleta del Circolo Canottieri Aniene.