Serviva una vittoria e una vittoria è arrivata. La BCC Vasto Basket, nella terzultima giornata del campionato di DNC, strapazza la Pallacanestro Città di Airola con un perentorio 92-66 che porta punti classifica e soprattutto tanto morale in casa biancorossa.

Airola, a caccia di punti per consolidare il quinto posto in classifica, ha cercato di rendere la vita difficile ai padroni di casa. Ma i campani, privi di coach Patrizio, relegato in tribuna, sono durati appena un quarto. La BCC Basket parte con il quintetto composto da Dipierro, Di Lembo, Marinaro, Sergio e Marinelli. La partenza forte degli ospiti, che si portano sul 10-4, è un fuoco di paglia, perchè i biancorossi, una volta trovato il giusto assetto in campo, rispondono colpo su colpo.

La prima parte di gara è pero giocata punto a punto. Quando l'Airola cerca l'allungo sono bravi i vastesi a pareggiare. Alla prima sirena, la BCC Vasto Basket è avanti 26-23.

Il secondo quarto si apre con una tripla di Silvio Marinaro. Il giovane cestista veniva da un periodo difficile, condizionato dagli infortuni. Ma, nella gara di questa sera, ha dimostrato tutta la sua qualità. In vista dei playoff un suo pieno recupero si rivelerà l'arma in più di coach Di Salvatore. Da quel momento in poi Ierbs e compagni giocano sul velluto, incrementando costantemente il vantaggio. A metà quarto Luca Di Tizio segna il 44-29 dopo una bella incursione nell'area avversaria. Il 50-36 è frutto di un'azione sull'asse Marinaro-Di Lembo. Le due squadre vanno al riposo sul 50-49.

Si torna in campo con i biancorossi intenzionati a dare sostanza al loro vantaggio. Ci pensano prima Dipierro, come sempre il trascinatore della squadra, e poi Marinaro, ancora da 3. Airola non riesce a trovare le giuste contromisure e la tensione sale. Gli arbitri fischiano un tecnico che manda in lunetta i padroni di casa per il 64-49. Ancora Silvio Marinaro grande protagonista, infilando il 3 canestro da 3 punti. Alla fine il tabellino dirà 20 punti segnati. C'è anche capitan Ierbs a dare manforte, garantendo corsa e grinta per tenere a bada gli avversari. Ancora biancorossi in evidenza con Marinelli, come sempre prezioso nel gioco da sotto e nei rimbalzi, infallibile anche dalla linea dei liberi. Una bomba di Biagio Sergio allo scadere fissa il punteggio del terzo quarto sul 74-49.

Ultima frazione in cui la BCC Vasto Basket continua a macinare gioco e punti, lasciando agli avversari appena le briciole. Coach Di Salvatore, con il vantaggio che oscilla sui 30 punti, manda in campo anche i giovanissimi Maggio, Menna, entrambi a canestro, e Bucci. Ancora in evidenza Biagio Sergio, che prima segna la sua quarta tripla, e poi ferma un'azione avversaria con una stoppata da manuale del basket. Si chiude tra gli applausi del pubblico presente e i sorrisi di giocatori, tecnici e dirigenti.

Il Molfetta, vincendo contro Mola, ha conquistato matematicamente la serie B. Ma resta ancora un posto a disposizione. Con una prestazione come quella odierna, che per quantità e qualità mancava da qualche domenica, la BCC Vasto Basket può davvero pensare in grande.

BCC Vasto Basket – Pall. Città di Airola 92-66 (26-23/50-39/74-49/92-66)

BCC Vasto Basket: Sergio (18 punti), Di Lembo (8), Dipierro (19), Menna (2), Di Tizio (10), Marinaro (20), Ierbs (0), Maggio (1), Marinelli (14), Bucci (0). Coach: Di Salvatore

Pall. Città di Airola: Falzarano (7 punti), Rianna (0), Parrillo (5), Moccia (12), Smorra (17), Sarchioto n.e., Lombardi (0), Errico (10), Di Marzo (9), Del Vecchio (6)