Torna in campo la BCC Vasto Basket, impegnata nella terz'ultima giornata del campionato di divisione nazionale C. I biancorossi riceveranno l'Airola, formazione a caccia di punti per ottenere il quinto posto al termine della regular season. Ma Ierbs e compagni hanno tante motivazioni. Prima fra tutte dimenticare la sconfitta rimediata a Maddaloni. Una sconfitta che poteva costare cara alla BCC Basket, se i campani avessero vinto con più di 5 punti di scarto. Invece i punti sono stati soltanto 3, così i biancorossi possono mantenere il vantaggio negli scontri diretti in caso di arrivo a parità di punti.

Ma servirà vincere le prossime gare, a partire da quella di stasera, per consolidare il secondo posto senza dover fare complicati conti per la definizione della griglia playoff. Posto che il Molfetta stasera, vincendo, conquisterà il passaggio in serie B, resta ancora un posto utile per la promozione nella categoria superiore. E la squadra vastese ha tutte le carte in regola per potersela giocare fino in fondo. Dopo essere partiti senza i favori del pronostico, come una matricola che avrebbe badato solo alla salvezza, gli uomini di coach Di Salvatore hanno vinto e convinto, facendo dell'unione del gruppo il loro punto di forza.

Ora che la stagione entra nelle sue fasi calde, alla compattezza generale dovranno necessariamente unirsi performance personali importanti, per riuscire a compiere il doppio salto di categoria in due anni. Ecco quindi che nella BCC Vasto Basket tutti saranno chiamati a rispondere presente quando si tratterà di scendere sul parquet e fare la loro parte. A partire da questa sera alle 18, quando al PalaBCC ci sarà la palla a due che darà il via al match contro l'Airola. In settimana il presidente Spadaccini aveva rivolto un appello agli appassionati di basket per vederli numerosi e "rumorosi" sugli spalti del palazzetto. L'anno scorso, durante le finali playoff, il grande pubblico spinse i giocatori verso la vittoria. L'auspicio, in casa biancorossa, è che possa accadere lo stesso anche quest'anno.