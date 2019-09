Un omaggio a L'Aquila, alle vittime del terremoto, a tutto l'Abruzzo. Tutto questo in Notte insolita, il nuovo loavoro della band Chilafapuliska. Così i ragazzi spiegano il loro reportage-videoclip: "Dopo 4 anni dal sisma del 6 aprile, purtroppo, la situazione non è migliorata molto...quella speranza che c'era fino a prima, ora si sta tramutando in rabbia e rassegnazione. Il 4 e il 5 aprile 2013, noi Chilafapuliska siamo stati nel capoluogo, L'Aquila, per vedere ciò che non ci aspettavamo di vedere, cioè che tutto è ancora fermo! Siamo stai nei centri più colpiti dal sisma e camminando nei centri storici ormai l'unica storia che parla è quella del sisma.

Nella città si trovano iscrizioni come ''L'Aquila vive'', eppure sembra esattamente il contrario. Abbiamo partecipato alla fiaccolata per le 309 vittime del terremoto, con tantissime persone, ragazzi, familiari...ciò che si sentiva era il silenzio composto interrotto solo dalle fiamme accese di dolore. Abbiamo filmato dei clip di reportage come testimonianza diretta di quello che c'è o non c'è e che comunque abbiamo visto e sentito in quei 2 giorni. Il brano che fa da "colonna sonora" al video reportage, si chiama Notte insolita , è un brano scritto di getto, nei giorni subito dopo l'accaduto, e raccoglie tutte le emozioni che hanno invaso le nostre menti e i nostri cuori".