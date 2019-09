Penultima partita in casa per la Vastese capolista che domenica alle 16.00 all’Aragona ospita la Virtus Ortona, quarta forza del campionato, a 9 punti di distacco dalla vetta, ma con una buona difesa, la migliore del torneo insieme a quella bincorossa, con 27 gol subiti, ma con una sconfitta in meno. Un impegno da non sottovalutare, all’andata i biancorossi hanno perso 1-0, arbitra l'incontro Cesidio Casalvieri di Avezzano, gli assistenti sono Urbano e Martelli di Lanciano.



Non è ancora un match point, ma ci manca davvero pochissimo, l'Acqua&Sapone seconda in classifica, distanziata di 6 punti, va a fare visita al Moscufo, su un campo difficile, ma anche in caso di sconfitta dell'insegutrice e di vittoria della Vastese, con un divario che salirebbe a 9 punti e 3 gare al termine, non ci sarebbe la certezza dell'aritmetica e il discorso promozione verrebbe comunque rimandato allo scontro diretto di Montesilvano in programma domenica 21 aprile, dove è ovviamente meglio arrivare con un vantaggio di 6 punti, se non superiore.

La Vastese si è allenata questa mattina, in una calda e soleggiata giornata primaverile, all'Aragona dove non tornava per la rifinitura del sabato da dicembre, per preservare il manto erboso. I biancorossi sono in serie positiva da 9 turni e da quando Nicola Di Santo è in panchina hanno ottenuto 7 vittorie e 1 pareggio, non ci sarà Avantaggiato squalificato per una giornata, mentre Mattia Di Santo e Soria dovrebbero partire dalla panchina. In difesa Triglione giocherà a destra, con Irmici e Ciarlariello centrali e De Curtis a sinistra, insieme a Luongo a centrocampo ci saranno Pantalone, Napolitano e Di Vito, in avanti la coppia Aquino-Alberico.

Probabile formazione. Cialdini, Triglione, De Curtis, Luongo, Ciarlariello, Irmici, Napolitano, Pantalone, Aquino, Di Vito, Alberico.



Prima della partita l'ex centrocampista biancorosso Carlo Gaeta regalerà a Sebastiano la sua maglia indossata nella stagione 1987/88, culminata con la promozione in Interregionale. Per entrambi si tratta di un importante ritorno allo stadio Aragona.

Il programma della 31° giornata (14° di ritorno), domenica 14 aprile ore 16.00. Amatori Passo Cordone-Sambuceto San Paolo, Caldari-Torrese, Castiglione Valfino-Virtus Cupello, Flacco Porto Pescara-Spal Lanciano, Folgore Sambuceto-Lauretum, Moscufo-Acqua&Sapone, Penne-Vis Ripa, Tre Ville-Val di Sangro, Vastese-Virtus Ortona

La classifica. Vastese 66, Acqua&Sapone 60, Virtus Cupello 58, Virtus Ortona 57, Torrese 50, Amatori Passo Cordone 49, Lauretum e Sambuceto San Paolo 47, Folgore Sambuceto 46, Val di Sangro 44, Castiglione Valfino, Moscufo e Vis Ripa 43, Penne 37, Tre Ville 25, Flacco Porto Pescara 23, Spal Lanciano 18, Caldari 0