Angelo Pollutri e l’Amministrazione Comunale di Cupello presenteranno alla cittadinanza il nuovo mezzo di mobilità sociale.



L’Amministrazione Comunale, viste le numerose richieste pervenute da un ampio bacino d’utenza, ha ritenuto opportuno continuare ad investire nel progetto di mobilità sociale, dando la possibilità di usufruirne, non solo a tutti coloro che attualmente lo utilizzano, ma dare la possibilità anche a chi ha problemi di disabilità di raggiungere con facilità i vari centri di riabilitazione della zona.



Il servizio nasce dall’esigenza di molti anziani che non avevano la possibilità di raggiungere i vari centri sanitari del Vastese e della Provincia, a causa delle precarie condizioni di salute.



Il servizio, spiega il Sindaco Angelo Pollutri, che è attivo dal 2008, restituisce all’anziano e al disabile, la propria autonomia, infatti l’utente potrà raggiungere la destinazione desiderata con facilità sia che si tratti di un centro di riabilitazione, sanitario, ma si potrà usufruire del mezzo per andare a fare la spesa, recarsi al mercato infrasettimanale, all’ufficio postale ecc., e inoltre potrà essere utilizzato anche per le visite al cimitero cittadino.



Il servizio sarà a disposizione dell’utenza dal lunedì al venerdì tutte le mattine dalle ore 07:00 alle ore 13:00

e il martedì e il giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00.