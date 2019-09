Riaperta l'istruttoria per la richiesta di Medoilgas della concessione Ombrina 2 in Adriatico, davanti alla Costa dei trabocchi. Lo ha confermato il Ministero dell'Ambiente al governatore dell'Abruzzo Chiodi, dopo che la Commissione Via aveva sospeso ogni decisione. ''La nostra azione apre uno spiraglio di riesame nel merito della concessione'' dice Chiodi, che chiede ai parlamentari abruzzesi 'interventi immediati sul fronte legislativo con l'abrogazione dell'articolo 35 del Decreto Sviluppo'.

Dopo il documento dei vescovi di Abruzzo-Molise del 2008 e dopo aver piu' volte richiamato alla tutela del creato e affermato il ''No alle trivelle'', monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne, torna a chiedere attenzione al territorio esprimendo l'adesione dell'arcidiocesi alla manifestazione prevista domani a Pescara per dire ''No all'Ombrina'', ''Si' al parco''.

Treno e pullman da Vasto - Ambientalisti vastesi si preparano alla trasferta a Pescara e invitano tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione contro la petrolizzazione del mare abruzzese. In treno e in pullman i manifestanti raggiungeranno il capouogo adriatico, dove sabato pomeriggio si snoderà il corteo con cui migliaia di persone diranno no a nuovi pozzi petroliferi e a una raffineria galleggiante davanti alla costa compresa tra Ortona e Torino di Sangro. Si opporranno anche al rischio di nuove esplorazioni petrolifere a largo di tutto il litorale abruzzese.

Quella che si svolgerà sabato pomeriggio a Pescara sarà la seconda grande manifestazione dopo quella tenutasi a Manfredonia nel settembre 2012.

Questi gli orari dei treni su cui viaggiano i manifestanti:

Andata

Vasto/San Salvo - Pescara Porta Nuova, partenza ore 13,24 (treno regionale, euro 4,50)

Vasto/San Salvo - Pescara centrale, partenza ore 14,26 (treno intercity, euro 10)

Ritorno

Pescara centrale - Vasto/San Salvo, partenza ore 19,52 (treno intercity, euro 9)

Pescara centrale - Vasto/San Salvo, partenza ore 21,13 (treno regionale, euro 4)

I due pullman, invece, parte alle 13,45 dal terminal bus di via Conti Ricci.