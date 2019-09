Si è svolta lunedì 8 aprile, presso la sala convegni “La Porta della Terra”, l’assemblea della Confesercenti di San Salvo e venerdì 12 aprile, presso la sala convegni della Società Operaia di Mutuo Soccorso, l’assemblea di Vasto. Dopo gli interventi del Direttore di zona Simone Lembo, dei Presidenti locali Domenico Gualà per San Salvo e Franco Menna per Vasto, del Direttore Prov.le di Chieti Lido Legnini, si è avviata la discussione tra gli operatori.



Al centro del dibattito le grandi difficoltà delle imprese e di tutto il sistema economico italiano. I temi trattati sono stati molteplici, nazionali e locali, passando dalla costante attenzione alla politica sindacale specialmente in questo momento di forte crisi, allo sviluppo e incremento dei servizi a supporto delle PMI. Molte le riflessioni fatte sulla fiscalità locale, sul rilancio del commercio, sulla mobilità e la viabilità, sull’abusivismo e la legalità, sull’utilità di una forte programmazione urbanistica ai fini delle attività produttive, sul progetto turistico della Costa dei Trabocchi.



In conclusione, è stato nominato il nuovo gruppo dirigente della Confesercenti dei due comuni, rappresentativo delle categorie che vanno dal commercio al turismo: Lembo Simone (Direttore di Zona Vasto-San Salvo).



Direttivo Confesercenti Vasto:

Fiore Paola (Presidente), Menna Franco, Tascione Panfilo, Fiore Bruno, Desiderio Nicola, Della Penna Maurizio, D’Amico Paolo, D’Annunzio Roberto, Tognoni Pierpaolo, Baccelli Teresa, Primiceri Ettore, Galizia Antonio, Daniele Udassi, Peschetola Franco, Armando Aganippe, Di Chiacchio Manuela.



Direttivo Confesercenti San Salvo:

Gualà Domenico (Presidente), Cilli Floriano, Di Florio Marco, Ottaviano Mario, Di Petta Antonio, Bonanni Luigi, Raspa Nicola, Talia Saverio, D’Ambrosio Alessandro, Fabrizio Antonio, Berardi Luciana.



Delegati del medio-alto Vastese:

Di Vincenzo Romeo, Di Giacomo Leonardo, Iavicoli Corrado, Valentini Raffaele.