La nuotatrice vastese Giulia De Ascentis si sta mettendo in grande evidenza ai Campionati nazionali assoluti di Riccione. Incamerato il trionfo nei 200 metri rana, la sua specialità, ha contribuito al secondo posto della staffetta 4x200 del Circolo Canottieri Aniene. La quarta giornata di gara ha visto Giulia impegnata mei 50 rana. "Nelle eliminatorie - spiega la portavoce Laura Rinaldi - è rientrata nella finale A con il quinto posto ed un ottimo tempo 31.96, soprattutto per lei che velocista non è.

Ancora meglio ha fatto nel pomeriggio in finale dove il tempo è sceso ulteriormente, 31.79, ed è riuscita a risalire di una posizione conquistando il quarto posto ad un soffio dalla terza qualificata, la compagna di squadra Ilaria Scarcella". Ad aggiudicarsi il titolo è stata Lisa Fissneider, che ha preceduto Michela Guzzetti.

La giornata si è conclusa con la staffetta 4x100 mista, in cui l'Aniene ha ottenuto un altro secondo posto. Giulia De Ascentis ha nuotato i 100 metri a rana, con il buon tempo di 1.09.13. Oltre a lei c'erano Federica Pellegrini, nel dorso, Elena Di Liddo, nel delfino e Lucrezia Raco nello stile libero.

"Il buon tempo ottenuto nella frazione nuotata da Giulia - commenta la Rinaldi- ci fa ben sperare per la gara di oggi".