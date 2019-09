Al termine della partita vinta 3-0 in casa contro il Fresa lo United Cupello, capolista del girone H del campionato di Seconda Categoria, ha potuto dare il via ai festeggiamenti per la promozione in Prima con una giornata di anticipo. A segno Fiermonte, Mirolli e Di Francesco su calcio di rigore.

La squadra allenata da Giuseppe Di Francesco ha 4 punti di vantaggio sullo Sporting San Salvo, a dicembre erano 14 in più in favore dei sansalvesi. I cupellesi su 25 partite giocate ne hanno vinte 17, pareggiate 3 e perse 5, 55 i gol fatti e 20 quelli subiti.

Molto felice per questa promozione è Oreste Di Francesco, giocatore e presidente, insieme ad Antonio Di Francesco, della società: "E' stata una stagione difficile, con alti e bassi, a dicembre avevamo un distacco di 14 punti dallo Sporting San Salvo, a malincuore ci siamo privati di qualche giocatore, ne abbiamo presi altri, più giovani e di categoria superiore. Ci abbiamo sempe creduto e abbiamo ridotto il distacco arrivando ad un vantaggio di 4 punti a due giornate dal termine, è stata una grande impresa. Inoltre in questo modo abbiamo risparmiato anche qualcosa sul budget e posto delle basi importanti per il nostro futuro".



Dopo le feste si inizerà a programmare la nuova stagione: "Il prossimo sarà un campionato ancora più difficile, noi voliamo basso, ma punteremo a fare bene come sempre. Gran parte di questo gruppo sarà confermato, dipenderà anche dagli impegni universitari di alcuni, in più arriverà qualche elemento che ci permetterà di rinforzarci, adesso però pensiamo a goderci questa bellissima vittoria".

Un risultato importante e meritato per una compagine che punta molto sui giovani e sui valori dello sport.