Neanche dopo aver conquistato l'accesso alle semifinali regionali i ragazzi della Bacigalupo si fermano. Nell'anticipo del 28esimo turno del campionato regionale giovanissimi girone B, i biancorossi battono per 3-1 il Lauretum, conquistando altri 3 punti in classifica. Al campo sportivo Ezio Pepe di Vasto, va in scena una partita divertente, con le due formazioni che si fronteggiano a viso aperto.

La differenza tra le due squadre si vede nettamente in campo, con i padroni di casa abili a far girare la palla, salvo poi mancare di concretezza quando arrivano dalle parti dell'estremo difensore ospite. Dopo qualche tentativo della Bacigalupo, al 24' del primo tempo è Pianese a trovare la via del gol dopo una bella azione manovrata. Il Lauretum, però, alla prima occasione utile trova il pareggio. Su azione di calcio d'angolo i difensori vastesi si perdono Buffetti, che facilmente colpisce di testa e segna.

Nella ripresa la Bacigalupo entra in campo con l'intenzione di far suo il match. Ed è appena il 1' minuto di gioco quando Natarelli, con una bella conclusione da fuori area, segna il gol del 2-1. Il Lauretum ha poche altre occasioni per rendersi pericoloso ed è ancora Pianese, al 63', a segnare la terza rete della Bacigalupo. Il match finisce con questo risultato e i ragazzi di mister Baiocco mettono in cassaforte un'altra vittoria, che fa tanto morale nella marcia di avvicinamento alle semifinali regionali.



Bacigalupo-Lauretum 3-1 (1-1)

Reti: 24´ Pianese (B), 27´ Buffetti (L), 46´ Natarelli (B), 63´ Pianese (B).

Bacigalupo: Antonino, Bruno, Di Casoli (Femminilli), Carriero (Esposito), Frangione, Aganippe, Benvenga, Libero (Natarelli), Pianese (Vicoli), Fiore, Natalini. All. Baiocco

Lauretum: Acerbo, Raggiunti, Faieta, Di Zio, Pietropaoli, Patricelli, Di Virgilio, Buffetti, Troiano, Pavone, Di Silvestro. All. Francescone

Arbitro: Di Paolo di Vasto