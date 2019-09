Il coordinamento della Scuola di Formazione Politica – FO&PA, comunica che per domenica 14 aprile 2013, dalle ore 10.00 alle 13.00, presso il lungomare di Vasto Marina, in Piazza Rodi, si terrà, in collaborazione con l’ASD Vastese Calcio 1902, una vendita di biglietti legati alla lotteria organizzata dal sodalizio del presidente Giorgio Di Domenico, che culminerà con l’estrazione dei relativi premi, il prossimo 3 maggio.



Nell’occasione, sarà possibile acquistare anche la maglia ufficiale della Vastese 1902, fatta realizzare per festeggiare il ritorno al calcio giocato della formazione biancorossa.