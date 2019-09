Sono stati i vicini di casa a lanciare l'allarme quando, alle 3,15 di oggi, hanno visto fumo e fiamme levarsi da un balcone del quarto piano di un palazzo di via Santa Caterina da Siena, a Vasto.

Il rogo stava distruggendo materiale cartaceo e di altro genere. Giunti sul posto, i vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo hanno constatato che la situazione si stava facendo seria, visto che le fiamme erano arrivate ad aggredire anche la tapparella di una finestra. Spento il rogo, i pompieri non sono ancora riusciti ad accertarne la causa.

Né i proprietari dell'abitazione, né loro figlio erano in casa al momento in cui è scoppiato l'incendio. La famiglia verrà contattata per informarla dell'accaduto e poter comprendere cosa sia stato a scatenare le fiamme. Il fatto è stato segnalato alle forze dell'ordine.

"Non è escluso si sia trattato semplicemente di una cicca di sigaretta gettata da un balcone e finità lì per sbaglio", ipotizzano i pompieri della centrale operativa della caserma di via Madonna dell'Asilo.