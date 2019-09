Erano tanti anche da Vasto e dal Vastese i partecipanti alla manifestazione di Pescara contro le nuove trivellazioni petrolifere. Due agenti della Polizia Munipale portavano il gonfalone biancorosso insieme a quelli delle altre città. Il sindaco Luciano Lapenna era insieme ai suoi colleghi per ribadire il no al petrolio nel mare adriatico. Oltre a lui il vicesindaco Antonio Spadaccini e gli assessori Suriani, Marchesani, Tiberio e Marra. Quest'ultimo, insieme ad altri tre compagni d'avventura, ha raggiunto Pescara in bicicletta da Vasto, per dare forza alla manifestazione a favore di un Abruzzo "verde". Insieme agli altri colleghi del Movimento 5 Stelle c'era anche il senatore Gianluca Castaldi. Presente anche l'onorevole Maria Amato, del Pd.

E poi c'erano tanti cittadini. Da Vasto sono partiti 4 autobus, ma molti hanno raggiunto il capoluogo adriatico in auto o un treno. Famiglie, associazioni, movimenti, esponenti dei partiti. Tutti presenti per uno stesso obiettivo. Folta anche la rappresentanza degli altri comuni del Vastese, con sindaci, cittadini e politici. Una partecipazione gioiosa, con tante bandiere colorate, tra cui quelle utilizzate anche durante la manifestazione contro le centrali a biomasse.